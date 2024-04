Nejatraktivnější závody formule 1? Vítězí Monako a Abú Zabí

Ačkoliv Velkou cenu Monaka mnozí kritizují za obstarožní zvyky a archaickou trať, středomořské knížectví má nepřekonatelný genius loci (duch místa). Stejně jako okolní pobřeží a tepající francouzská riviéra s městy jako Nice a Cannes. Návštěva Velké ceny Monaka se vyplatí vždy, na pár dní se návštěvník dostane do jiného světa.

Nizozemský Zaandvoort se do seriálu formule 1 vrátil poměrně nedávno, ale pokaždé nabídl dramatické závody. Okruh na pobřeží oceánu má zvláštní kouzlo a okolní pobřeží rozhodně stojí za návštěvu. Ale atraktivita závodu není vše, lidmi přeplněné Nizozemsko nabízí zcela jiný pohled na život, než tomu je ve střední Evropě.

Zapomenout nelze ani na Velkou Británii. Pokud jako obyčejný fanoušek navštívíte Silverstone, setkáte se s mnoha situacemi, které na závodech v kontinentální Evropě nezažijete. Množství zón pro fanoušky se ani nedá spočítat, můžete vidět Lewise Hamiltona v obležení dětských fanoušků a Georgeho Russella zase mladých fanynek formule 1. Pokud si vzpomenete na filmové záběry nadšení davů jen při pohledu na kapelu Beatles v 60. letech, je to podobné. Spojené království je královstvím i formule 1.

Tradičně jsou přitažlivé obě italské Velké ceny, v Imole je příjemným bonusem blízkost oceánu a liduprázdných pláží, které o něco později v sezoně praskají ve švech.

Češi nejčastěji směřují na závody formule 1 do Maďarska a Rakouska. Jsou blízko a finančně nejdostupnější. Ale poměr cena - výkon (zážitek) je padesátiprocentní proti jiným Velkým cenám. Zejména proti těm mimo Evropu.

Tam, kraluje Velká cena Abú Zabí. Už jen návštěva okruhu je zážitkem z kategorie science-ficton. Ale nelze nenavštívit okolí, dokonalý svět mrakodrapů a jiných atrakcí, o nichž Středoevropan nemá ani ponětí. Nechybí samozřejmě koupání na bělostných plážích v horkém moři, nebo výlet do pouště, která nabízí nečekaná překvapení, a jiné.

Velká cena Singapuru je výletem do bohaté jihovýchodní Asie, do tropů poblíž rovníku, do malé země, která umí pohoupat luxusem i ohromit možnostmi. V Kataru si užijete podobně jako v Abú Zabí, jen si můžete připočítat také úžasnou přírodu a Austrálii nebo Miami netřeba komentovat. Příjemný svět protinožců vás pohladí po duši, v Miami zase objevíte, že i Amerika umí být pohodová. Ale pokud toužíte po lesku a slávě, pokud chcete vidět umělý svět v té nejluxusnější podobě, zaleťte si na nový městský okruh do Las Vegas.

Každá země má své a každá dělá závod formule 1 výjimečným a něčím speciální. Co z toho vyplývá? Navštívit jednu Velkou cenu nestačí, a dokud vám některá chybí, nevíte, o co přicházíte.

Nejatraktivnější evropské Velké ceny:

Monako Nizozemsko Velká Británie Emilia Romagna Itálie Španělsko Rakousko Belgie Maďarsko

Nejatraktivnější světové Velké ceny:

Abú Zabi Singapur Bahrajn Japonsko Las Vegas Austrálie Ázerbájdžán Katar Miami

CK Prima Italia, jediná česká cestovní kancelář specializovaná na závody formule 1, hodnotila Velké ceny podle těchto kritérii - kvalita služeb promotéra Grand Prix, atraktivita destinace, další zážitky spojené s návštěvou Grand Prix a hodnocení českých fanoušků, návštěvníků cen. S Prima Italia jezdí na F1 již od roku 2007.