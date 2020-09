Nehoda Leclerca nebyla podle Rosberga jen jezdecká chyba

„Na tvrdých pneumatikách jsem s tím hodně zápasil,“ řekl Leclerc po závodě. „Snažil jsem se tlačit, ale pak jsem udělal chybu, ztratil zadní část a boural.“

Nico Rosberg řekl, že se snaží vyhnout slovu „neříditelné“, pokud jde o SF1000, ale v podstatě to tak je. Podle bývalého jezdce Mercedesu nebyla nehoda zcela Leclercova chyba.

„Je to přesně to slovo, které jsem se naučil už nepoužívat, protože jinak budu znovu citován a bude to přehnané,“ řekl Rosberg pro RTL. „Ale ferrari je velmi obtížné řídit. Chování auta mě vyděsilo. Zrychlil ze zatáčky, vše bylo pod kontrolou, a pak najednou ztratil zadní část vozu, zachytil to, a pak to znovu ztratil. Ferrari je velmi obtížné řídit.“

Obtížná chvíle pro tým, říká Vettel

Sebastian Vettel na konci roku odchází z týmu. Přesto současná forma Ferrari doléhá také na něj.

„Je to velmi obtížná chvíle pro celý tým a jako jeho součást trpím spolu se všemi ostatními,“ řekl Vettel.

„V tuto chvíli je tohle naše realita. Před námi je spousta závodů, musíme se snažit dělat to nejlepší, co můžeme, abychom měli smysluplnou závěrečnou část sezóny.“

„Čeká nás ještě hodně práce a na to se musíme soustředit. Musíme držet hlavu vzhůru, i když je to obtížné.“

Vettel nechce ukazovat prstem na někoho konkrétního, kdo za situaci může.

„Tým zvolil jiný směr než já. Letos to pro nás bude těžké a příští rok se mě v tomto ohledu již netýká.“