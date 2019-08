Šampion GP3 Anthoine Hubert nepřežil nehodu ve formuli 2

Závod formule 2 byl předčasně ukončen po nehodě za zatáčkou Raidillon. Do nehody byli zapojeni Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa a Marino Sato. Posledně jmenovaný odešel z nehody po svých. O zdravotním stavu dalších dvou jezdců nejsou informace.

20:34: Jak se dalo očekávat, zítřejší sprint F2 nebude.

Can’t believe it, we had the same age, we started racing together and battled on track for years.

All my thoughts goes to his family. Repose en paix Anthoine pic.twitter.com/ud5U7k4UAQ