Neexistuje důvod, aby ženy nemohly závodit v F1, říká Stewart

Trojnásobný mistr světa z přelomu šedesátých a sedmdesátých let Jackie Stewart je přesvědčen, že ženy mohou být v F1 úspěšné.

Jackie Stewart by byl rád, pokud by se zvýšily šance na to, aby se v závodě F1 po dlouhých letech opět objevila žena.

Podle trojnásobného mistra světa F1 je však nezbytné, aby ženy ve větším měřítku začínaly závodit již v raném věku, zejména pak v motokárách, což je důležitý krok k přípravě na profesionální závodění. Stewart věří, že větší podpora žen v závodění na motokárách by jim následně mohla otevřít cestu k působení na vyšší úrovni.

„Motokáry se staly velmi populární, ale jsou hodně drahé. Neexistuje žádný důvod, proč by žena nemohla být ve formuli 1. Nemá to nic společného s fyzickou stránkou ani s ničím jiným, ale na motokárách jich nejezdí tolik jako kluků,“ uvedl Stewart v podcastu webu RacingNews365.com.

„U žen nyní vidíme velký potenciál, ale nikdy nebude dost silný, pokud jich nebude zapojeno do motorsportu víc. Ano, závodění je drahé, ale není vůbec žádný důvod, proč by některá z nich nemohla být stálou jezdkyní ve formuli 1. A kdo ví, proč ne třeba i mistryní světa,“ dodal 85letý Brit.