Nedotáčivost vozu stála Verstappena první letošní pole position

Verstappen se ukázal být vážným soupeřem jezdců Mercedesu v kvalifikaci na Nürburgringu. Svou rychlost potvrdil i ve třetí části kvalifikace, kde mu po prvních pokusech patřila provizorní pole position.

V posledním pokusu se ale nedokázal dostatečně zlepšit a duo pilotů Mercedesu Valtteri Bottas a Lewis Hamilton jej odsunuli z první řady až na třetí pozici.

„Byla to zajímavá kvalifikace. Poté, co všichni (kvůli silnému dešti a mlze, pozn. redakce) včera přišli o celý den, to dnes bylo velmi hektické. Celkově to byla dobrá kvalifikace, když na tom ale v Q3 nejvíce záleželo, začal jsem se potýkat s nedotáčivostí. A když máte nedotáčivost a je taková zima, drolí se vám přední pneumatiky, což mě stálo nějaký čas,“ řekl Verstappen.

„Myslím ale, že se celkově přibližujeme Mercedesu, což je velmi pozitivní. Jsem trochu zklamaný, čekal jsem více, ale je to tak, jak to je. Myslím, že celkově mohu být stále spokojen.“

Nedotáčivost přitom byla podle Verstappena v průběhu kvalifikace horší. „Nemám rád nedotáčivost, ale ani studené pneumatiky nám nehrály do karet. Na začátku to bylo dobré, pak se to začalo zhoršovat. Když se potýkáte s nedotáčivostí, nedokážete udržet rychlost uprostřed zatáčky.“

Albon ve třetí řadě

Druhý pilot Red Bullu Alexander Albon odstartuje z páté pozice, když jej svým závěrečným pokusem z druhé řady odsunul Charles Leclerc z Ferrari. Albon na nejrychlejšího Valtteriho Bottase ztratil 778 tisícin.