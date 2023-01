Nedostatek zkušeností Piastriho nebude držet McLaren zpátky, říká Stella

McLaren v nadcházející sezoně nasadí po boku Landa Norrise nováčka Oscara Piastriho. Šéf týmu Andrea Stella si však nemyslí, že by to pro McLaren měla být nevýhoda.

McLaren by se letos chtěl přiblížit nejlepší trojici týmů, které tvoří Red Bull, Ferrari a Mercedes. Ve Wokingu přitom velmi dobře vědí, že pokud se jim to má podařit, musí s jejich monopostem dohnat výkonnostní ztrátu. A jinak než vývojem to nepůjde.

Podíl na vývoji mají samozřejmě i jezdci, nicméně nový šéf týmu McLaren Andrea Stella si nemyslí, že by pro jím vedenou stáj mělo být handicapem, že jedním z jejich jezdců bude nováček Oscar Piastri.

„Myslím si, že je důležité, že máme kontinuitu s Landem, který nám zajistí referenci,“ řekl Autosportu týmový principál McLarenu Stella s tím, že to platí jak pro samotný tým, tak pro Piastriho.

„Budeme mít nové auto, chceme některé věci zlepšit a jezdci jsou v souvislosti s tím určitě důležití, i když F1 na rozdíl od některých jiných sportů hodně spoléhá na čísla,“ upřesnil Stella svůj pohled na důležitost jezdců při vývoji nového monopostu.

Stella si je navíc jistý, že se Piastri ve formuli 1 s přibývajícími kilometry rychle rozkouká.

„Jsme pevně přesvědčeni, že má dostatek talentu a inteligence, aby si tak trochu našel svou vlastní cestu a využil všech referencí, které bude mít k dispozici. Vůbec se neobávám, že bychom mohli přijít o srovnání,“ dodal Stella v kontextu toho, že týmu bude chybět zkušený Daniel Ricciardo.