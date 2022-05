Nedorozumění v komunikaci s týmem stálo Alonsa postup do Q2

Závodní inženýr dvojnásobného mistra světa Karel Loos mu nejprve řekl, že má dostatek času na absolvování posledního kola a započetí posledního měřeného pokusu před vypršením časového limitu.

„Máme obrovskou rezervu, nejeď příliš pomalu,“ řekl Loos Alonsovi, když vyjel na trať pro poslední pokus.

V polovině kola jej následně varoval, že s časem bude velmi na hraně. Alonso na konci přípravného kola předjel Lewise Hamiltona, svůj poslední pokus ale začal v těsném závěsu za Landem Norrisem v mclarenu. Svůj pokus tak musel vypustit.

„V kvalifikaci došlo k nedorozumění. Začal jsem kolo za Landem s vědomím, že jsem projel tak jednu nebo dvě sekundy před koncem časového limitu. Pak jsem ale měl náskok asi 20 sekund,“ vysvětlil Španěl.

„Kdybych to věděl s předstihem, nechal bych si na Landa náskok a jel své kolo. Ve vysílačce jsem ale slyšel 'je to velmi, velmi těsné, musíš teď, teď, teď jet'. Jel jsem hned, jak mi řekli, nakonec to ale nebylo potřeba.“

Alonso letos bodoval jen v úvodním závodě v Bahrajnu. V následujících čtyřech podnicích skončil mimo bodovanou desítku. Aby sérii ukončil v Barceloně, bude podle svých slov potřebovat štěstí.

„Moc toho nemůžete dělat. Tohle je Barcelona, málo předjíždění, spousta degradace pneumatik, když jedete za jiným autem. V posledních závodech jezdci, kteří startovali vzadu, měli štěstí a bodovali. Já zítra budu jedním z nich. Pokud budu mít jeden z těch skvělých safety carů ve správnou chvíli, možná budu mít štěstí a získám pár bodů, ale pochybuji o tom. Myslím, že to bude těžký závod.“