Nedokončit závod může letos hodně bolet, myslí si Ocon

„Jo, určitě nebude existovat žádný žolík. Pro DNF (nedokončení závodu, pozn. redakce) není prostor,“ řekl Ocon pro Sky Sports News.

„Bude velmi důležité dokončit všechny závody, získat všechny dostupné body a dostat se do cíle.“

Sebastian Vettel nedávno řekl, že si nemyslí, že nižší počet závodů nějak sníží váhu titulu. S tím souhlasí i Ocon.

„Čím více toho můžeme udělat, tím lepší to bude pro mistrovství, ale souhlasím s tím, že bude dobrých 10 a více závodů. Pokud to dokážeme, bude to stále platné.“

„Je to dost závodů a pro všechny je to stejné. Stačí to na určení toho, kdo je nejlepší.“

Formule 1 zvažuje možnost, že se odjedou dva závody na stejném okruhu. Ocon patří mezi jezdce, který má s podobným formátem (i když v rámci jednoho víkendu) zkušenosti.

„Samozřejmě, že pokud vyhrajete, chcete se vrátit a vyhrát znovu, ale měl jsem s tím zkušenost ve formuli 3 a DTM a nikdy to nejsou stejné výsledky.“

„Když se vrátíte, jste podruhé silnější. Věci se mění a lidé podruhé lépe pracují, nebo se nezlepšují dostatečně. Pokud to uděláme, budou oba závody odlišné.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson