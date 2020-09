Nedokážu si představit, že Mick příští rok nebude jezdit ve F1, říká jeho strýc

Mick Schumacher je nyní na prvním místě v šampionátu F2. Na svém kontě má 161 bodů. Druhý Callum Ilott má 153 bodů a třetí Christian Lungaard 145. Do konce šampionátu zbývají ještě tři víkendy – nyní v Soči a pak dvakrát v Bahrajnu.

Schumacher jako chráněnec Ferrari určitě má možnost získat sedačku v týmu Alfa Romeo nebo možná i v Haasu.

„Vždy jsem říkal, že pro Micka je důležité být mezi prvními třemi,“ řekl Ralf Schumacher pro německou Sky Sports.

„Nyní vyhrál, je jedním z nejrychlejších a vede šampionát. Jeho křivka učení byla v průběhu let velmi slibná. Nedokážu si představit, že Mick příští rok nebude jezdit ve formuli 1.“

„Jedna věc je jistá ... rozhodně má to, co je potřeba k tomu, aby příští rok závodil. Byl vicemistrem formule 4 a vyhrál formuli 3. Nyní je lídrem F2. Svůj výkon předvádí již několik let a v několika kategoriích, což dokazuje, že je jedním z nejlepších. Je tedy zřejmé, že má potenciál závodit ve formuli 1.“