Nedodržujete karanténu? Jste sobci, vzkazuje Hamilton

Česká republika má jedny z nejpřísnějších opatření. Některé země naopak ke koronaviru přistupují daleko volněji. Je mezi nimi například Velká Británie. Premiér Boris Johnson původně plánoval strategii „kolektivní imunity“, kdy se nechá korovonarirem nakazit většina populace. V posledních dnech ale otočil a také na ostrovech se opatření zpřísňují. Ještě před pár dny chodili Britové do hospod, které zůstávaly otevřené i za války.

Lewis Hamilton sice nejmenoval konkrétní země, ale kritizoval zlehčování současné situace.

„Je mi tak smutno, když slyším, kolik lidí po celém světě zemřelo,“ napsal Hamilton v příspěvku na sociálních sítích.

„Vím, že většina z nás je omezena znalostí toho, proč a jak se to stalo. Nemůžeme s tím nic dělat. Jen se pokuste izolovat sebe, zabránit tomu, abychom to chytili a šířili. Existují lidé, kteří stále chodí do klubů a barů a na velká shromáždění, což je podle mého názoru naprosto nezodpovědné a sobecké.“

„Modlím se každý den za bezpečnost mé rodiny, ale také se vás. Modlím se za ty, kteří pracují v obchodech, za doručovatele, lékaře a zdravotní sestry, kteří riskují své zdraví, aby pomohli ostatním a udrželi země v provozu. To jsou hrdinové. Zůstaňte v bezpečí.“

Foto: Getty Images / Clive Mason