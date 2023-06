Neděle patří testům v Le Mans, Toyoty dostaly téměř 40 kg navíc

Oficiální program před letošním ročníkem 24 hodin Le Mans je v plném proudu. Týden před závodem sledovali v pátek a v sobotu fanoušci přímo v centru města technické přejímky vozů a dostali šanci potkat své hrdiny. Dnes už startuje dění na trati, k prvnímu měření sil dojde během dvou oficiálních testovacích session. Před nimi prošlo u hypervozů výraznou úpravnou nastavení balančního systému Balance of Performance, dosud v této sezoně dominantní Toyoty dostaly navíc nemalou zátěž.

Na trati La Sarthe se testuje dnes od 10 do 13 hodin a ještě od 15:30 do 18:30. Změny nastavení Balance of Performance („BoP“) nejsou ve světě závodů sportovních vozů ničím mimořádným. U hypervozů ve WEC se týkají hmotnosti, výkonu pohonné jednotky, množství využitelné energie na stint a rychlosti, od které lze aktivovat hybridní systém.

Nejvíce se změny BoP před testy dotkly mistrovských vozů Toyota GR010 Hybrid, které ve WEC obhajují titul a v Le Mans vítězství. Letos japonská stáj vyhrála všechny tři dosavadní závody vytrvalostního MS a i proto dostaly hypervozy Toyota navíc 37 kg. Jejich celkový výkon je nyní na úrovni 512 kW, na stint mají k dispozici 908 MJ a hybridní systém mohou aktivovat od 190 km/h.

U Toyoty se náhlá změna BoP před testováním v Le Mans stala terčem kritiky.

„Rozhodně jsme s tím nesouhlasili. Pojí se s tím nebezpečí toho, že se týmy uchýlí k maskování svého reálného výkonu,“ obává se technický ředitel japonského týmu Pascal Vasselon. Pokud by některá z dalších továrních stájí během testů skutečně zakrývala reálný potenciál svých hypervozů, mohla by se v dalším průběhu Le Mans týdne vyhnout navýšení hodnot BoP ve svůj neprospěch, a tak získat výhodu pro samotný závod.

U další hypervozů a prototypů LMDh je BoP pro testy nastaveno takto:

Cadillac (LMDh*) - 1046 kg (+ 11 kg), 513 kW, 905 MJ ​

- 1046 kg (+ 11 kg), 513 kW, 905 MJ Ferrari (LMH) - 1064 kg (+ 24 kg), 509 kW, 901 MJ, aktiv. rych. pro hyb. 190 km/h

- 1064 kg (+ 24 kg), 509 kW, 901 MJ, aktiv. rych. pro hyb. 190 km/h Glickenhaus (LMH**) - 1030 kg, 520 kW, 913 MJ

1030 kg, 520 kW, 913 MJ Peugeot (LMH) - 1042 kg, 516 kW, 908 MJ, 150 km/h

- 1042 kg, 516 kW, 908 MJ, 150 km/h Porsche (LMDh) - 1048 kg (+ 3 kg), 516 kW, 910 MJ

- 1048 kg (+ 3 kg), 516 kW, 910 MJ Vanwall (LMH**) - 1030 kg, 512 kW, 901 MJ

*prototypy LMDh mají standardizované hybridní ústrojí, pro které se neurčuje aktivační rychlost

**vozy LMH bez hybridního pohonu