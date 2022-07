Nedávejte prostor Ecclestonovi, Piquetovi a ani Stewartovi, vyzval Hamilton

Nelson Piquet označil Hamiltona rasistickým slovem, za což se už omluvil. Bernie Ecclestone dnes ráno zase mluvil pozitivně o Vladimíru Putinovi.

„Diskriminace není něco, čemu bychom měli dávat prostor,“ řekl Hamilton, kterého cituje BBC. „Potřebujeme, aby lidé spojovali lidi.“

„Všichni jsme stejní a komentáře, které vidíme, nám nepomáhají. Je potřeba, aby se vyvodila nějaká odpovědnost. Víte, co vás čeká (s Ecclestonem). Nevím, co je jejich (televizní společnosti) cílem. Podporují někoho, kdo věří ve válku, vysídlení milionů lidí, zabíjení tisíců lidí a člověka, který to dělá. Nemohu uvěřit, že jsem dnes slyšel.“

„Tohle nás vrátí o desítky let zpátky, ale ještě jsme neviděli skutečnou tíhu bolesti. Už to podporovat nemusíme. Je tu spousta lidí, kteří chtějí být pozitivní. Pokud nechtějí být pozitivní, nedávejte jim prostor. Už nemůžeme zesilovat tyto hlasy, které vytváří propast.

Hamilton se také odvolával na rozhovor, který minulý týden poskytl další trojnásobný šampion Jackie Stewart, který řekl, že by měl Hamilton ukončit kariéru.

Hamilton je dlouhodobě frustrován tím, co považuje za Stewartův negativní postoj k němu.

„V posledních dvou týdnech snad neuplynul den, aby někdo z těchto lidí neřekl něco negativního nebo se mě nesnažil shodit. Ale já jsem pořád tady. Slovní podpora nestačí, musíme tlačit na činy.“

„Vždy jsem se snažil jít nejtěžší cestou a chovat se uctivě. Proč dáváme těmto lidem prostor? Zjevně nejsou ochotni se změnit a tyto podtóny diskriminace a mikroagrese v dnešním světě nepomáhají, vytvářejí další rozdělení. Líbí se mi, když Michelle Obamová říká: ‚Když oni jdou nízko, já jdu vysoko,‘ a to se snažím dělat.“