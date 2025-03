Něco tam blikalo, ale nevěděli, co to znamená. Williams dostal kvůli chybějící SD kartě pokutu 50 tisíc euro

FIA kvůli flexibilitě zadních křídel monitoruje zadní křídla pomoci kamer s vysokým rozlišením. Už před Austrálii týmy požádala, aby připravily kryty pro kamery. Samotné kamery ale dodává FIA.

Williams měl po tréninku dodat FIA záběry z kamery, což se nestalo. Dodat je ani nemohl, protože do kamery nevložil SD kartu.

Situaci musel tým vysvětlovat 2,5 hodiny před startem sprintu. Nakonec dostal pokutu 50 tisíc euro, ale z toho 40 tisíc bylo podmínečně odloženo do konce roku. Tým by pokutu v plné výši zaplatil jen v případě, že by se situace opakovala.

„Týmy jsou zodpovědné za to, aby byly kamery vybaveny vhodně naformátovanou (formát FAT32 nebo exFAT) a prázdnou SD kartou alespoň 10 minut před začátkem relace,“ uvedli stewardi.

Podle stewardů Williams argumentoval tím, že si myslel, že kamery už jsou vybaveny SD kartami. Neověřili však, zda tomu tak je.

„Zřejmě se spoléhali na e-mail od technického delegáta FIA jednomu z členů týmu, který naznačoval, že týmy mohou dodat vlastní SD karty. Tým tvrdil, že předpokládal, že kamery, které instaloval do svých vozů, jsou vybaveny SD kartou dodanou FIA,“ uvedli stewardi.

„V polovině zasedání si všimli, že v kamerách bliká červené světlo, a oznámili to technickému delegátovi. Nevěděli však, co blikající kontrolka znamená.“

V té době ale už bylo podle stewardů pozdě. Po tréninku navíc tým technickému delegátovi neoznámil, že kartu nenainstaloval.

Stewardi také uvedli, že nic nenasvědčuje tomu, že by zadní křídlo nebylo v souladu s požadavky na flexibilitu karoserie podle technických předpisů.