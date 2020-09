Něco takového by se nemělo stávat, shodují se jezdci zapletení do kolize při restartu

Po nehodě v prvním kole, která vyřadila Maxe Verstappena a Pierra Gaslyho, vyjel na trať safety car.

Vedoucí Valtteri Bottas při restartu do posledního možného momentu zahříval pneumatiky a držel za sebou celé startovní pole. Někteří piloti ze zadních pozic však akcelerovali dříve a překvapili je jezdci před nimi, kteří stále jeli pomalu.

Jedním z pilotů, kteří na nehodu doplatili, byl i Kevin Magnussen z Haasu. „Neviděl jsem to ze všech aut před sebou, mám ale pocit, že někdo možná zvolnil, aby se pokusil získat rychlost,“ řekl Magnussen.

„Nevím to jistě, ale někteří jezdci, pár aut přede mnou, na pár sekund šlápli na plný plyn a pak znovu zastavili přímo před startovní čárou. Musel jsem zabrzdit, stejně tak ten jezdec za mnou. Někdo nereagoval a došlo k velké nehodě,“ popsal Dán.

„Rozhodně se to musí prozkoumat a do budoucna zlepšit, abychom se znovu nedostali do této situace. Bylo to nebezpečné a do budoucna se toho musíme vyvarovat.“

Nehoda vyřadila ze závodu Magnussena, Carlose Sainze Jr., Antonia Giovinazziho a Nicholase Latifiho.

Sainz Jr. s Magnussenem souhlasí. Incident mu připomenul „velmi ošklivé věci z minulosti“.

„Zdá se, že někdo ve středu pole nebo více lidí si myslelo, že závod už byl restartován. Já byl zaseknutý za alfou, oba jsme už byli ve větrném pytli a závodili,“ řekl pilot McLarenu.

Stewardi rozdali varování Za druhou kolizi dostala řada jezdců formální varování: Magnussen, Kvjat, Latifi, Albon, Norris, Stroll, Ricciardo, Perez, Ocon, Russell, Giovinazzi, Sainz. Podle stewardů bylo příčinou nehody nekonzistentní použití plynu a brzd a nikdo nebyl jednoznačně na vině.

„Jakmile k tomu vpředu došlo, tři nebo čtyři auta úplně přejela uprostřed rovinky trať a já jich pár vzal s sebou. Velmi nebezpečná situace. Připomnělo mi to velmi ošklivé věci z minulosti. Nechci nic říkat, ale něco takového musí být analyzováno a musí se zjistit, co se stalo.“

„Jezdci za mnou už tlačili. Poslední, co jsem viděl, bylo, jak přede mnou Magnussen úplně zastavil. Snažil jsem se mu vyhnout, ale byl tam a já už jel naplno. Jsem frustrovaný, protože po prvním kole jsem byl čtrnáctý,“ řekl Giovinazzi.

Latifi, který byl hned za Magnussenem, očekával, že restarty budou v Mugellu náročné.

„Na této trati, kde byla startovní čára tak daleko, to bylo zřejmé. Myslím, že lídr se vždy bude snažit držet to do poslední chvíle, jen aby zabránil větrnému pytli. Ve středu pole pak dojde k řetěžové reakci a vždy je těžké to soudit,“ říká pilot Williamsu.