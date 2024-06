Něco nám strašně moc chybí, říká Cunoda po nasazení velkého balíku vylepšení

RB přivezl do Španělska velký balík vylepšení. Dokonce možná největší ze všech. Cunoda ale nebyl po pátku příliš spokojený.

„Bylo to složitější než obvykle,“ řekl Cunoda pro web F1 poté, co tým skončil ve druhém tréninku na 15. místě. V tom prvním byl dokonce poslední, Ricciardo 15.

„Není to tempo, které jsme chtěli, ale musíme prozkoumat, co nám chybí, a snad to zítra bude lepší.“

„Zdá se, že balíček funguje podle očekávání, ale něco nám strašně moc chybí, protože jsme byli daleko od tempa, které obvykle máme. Není snadné to napravit, takže budeme muset určitě něco udělat.“

Racing Bulls nasadil bočnice, kryt motoru, přední brzdové kanálky, podlahu, zadní křídlo, zadní spodní křídlo (beam wing).

Zadní křídlo musel nakonec sundat kvůli problémům s DRS.

Jsme spokojeni s čísly, která pocházejí z vylepšení

„Dnes to pro nás nebyl nejjednodušší den,“ řekl závodní ředitel Alan Permane. „V první jízdě jsme měli trochu problém s jedním z chladicích systémů na Júkiho voze, jehož oprava ho stála čas na trati. Měli jsme problém se systémem DRS na našem novém zadním křídle, což způsobilo, že jsme po zbytek FP1 jeli se zavřeným křídlem, abychom byli opatrní. To samozřejmě stojí spoustu času na kolo a nikdy nezískáte plný pocit z vyvážení vozu, pokud s ním nejedete ve správných podmínkách. Pro FP2 jsme provedli několik změn a vrátili se ke starší specifikaci křídla, zatímco továrna provádí kompletní analýzu nového křídla.“

„Upravili jsme nastavení obou vozů, abychom se pokusili trochu zklidnit zadní část, ale dá se říci, že ani ve druhém tréninku nebyl ani jeden z jezdců s vozem plně spokojen. Trochu nám chybí přilnavost zadní části vozu a přes noc musíme zapracovat na zlepšení nastavení a posunout v pořadí zpět k tomu, čeho podle našeho názoru můžeme zítra dosáhnout. Jsme spokojeni s čísly, která pocházejí z vylepšení, vše funguje dobře a nemáme žádné problémy. Zaměříme se na mechanickou stránku vozu a zlepšení nastavení zavěšení.“