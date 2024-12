Nechtěl jsem, aby to skončilo takhle, píše Ocon

Esteban Ocon skončil v Kataru v prvním kole poté, co do něj narazil Nico Hülkenberg. V té době jsme ještě nevěděli, že šlo o jeho poslední metry ve voze Alpine.

Esteban Ocon odjel za Renault a Alpine celkově 106 závodů, ve kterých získal 1 vítězství a 4 pódia. V Kataru se jeho příběh s francouzskou stájí uzavřel.

V Abú Dhabí ho nahradí Jack Doohan, který bude za Alpine jezdit také v příštím roce. Ocon ale do Abú Dhabí pojede. V úterý po závodě bude testovat s Haasem, za který bude závodit v příštím roce.

„V první řadě bych chtěl poděkovat mechanikům a inženýrům ze všech funkcí na okruhu, v Enstone a Viry-Châtillon, kteří se mnou závodili posledních pět sezón. Prožili jsme toho spolu tolik a jsem hrdý na to, že mnohé z vás mohu nazývat svými přáteli,“ napsal Ocon na sociálních sítích.



Esteba Ocon slaví vítězství ve Velké ceně Maďarska 2021

Foto: Getty Images / Mark Thompson

„Z týmu Alpine/Renault odcházím se skvělými vzpomínkami a s hrdostí na to, že jsem byl jezdcem, který týmu přinesl nejlepší výsledky od jeho návratu do sportu a vystoupil na dva nejvyšší stupně vítězů v Bahrajnu, Maďarsku a Brazílii. Bylo mi také ctí podílet se na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů v roce 2022. Vím, jak moc všechny tyto okamžiky pro všechny znamenaly, a pocit úspěchu a radosti po boku týmu je to, co si odnáším s sebou.“

„Na trati to pro tým nebyl jednoduchý rok a druhá část sezony byla obzvlášť obtížná. Z různých důvodů.“

„Nelituji jediné věci, protože vím, že jsem do toho v každém tréninku dával 100 %. Tak jako vždy.“

„Stovkám tvrdě pracujících mužů a žen v Enstone a Viry se omlouvám, že se s vámi nebudu moci osobně setkat a pořádně se rozloučit. Jak víte, v plánu vždy bylo závodit naposledy tento víkend a osobně se s vámi všemi rozloučit příští týden. Na obojí jsem se moc těšil.“

„Nechtěl jsem, aby to skončilo takhle. Svět F1 je ale malý a jsem si jistý, že se s mnohými z vás brzy opět uvidím.“

„Rád bych také popřál svému příteli Jackovi, který tento týden ve Velké ceně Abú Zabí udělá další velký krok ve své kariéře. MERCI, DĚKUJI.“