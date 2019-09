Nechme pravidla tak, jak jsou, říká Wolff

„Podle našeho názoru je lepší nechat pravidla a auta tak, jak jsou a dojde ke sbližování,“ řekl Wolff pro Motorsport Week. „Ale jsem s tímto názorem osamocen.“

„Vypadá to, že je vždy snazší hodit kostkami a doufat, že to bude lepší. Ale některé týmy se domnívají, že když se hodí kostkami, tak jim to dá více příležitostí, než když skloní hlavy a budou pokračovat v práci.“

Inženýrům na nových pravidlech vadí zejména přílišná restrikce. Podle nich bude mnohem menší prostor pro vývoj a vozy budou vypadat stejně. Ross Brawn nedávno týmům demonstroval, že když se dají všechny současné vozy do jedné barvy, mají i šéfové týmů problém poznat ten svůj.

„Je zřejmé, že nikdo nechce mít formuli 1 s auty, která jsou všechna stejná. Aerodynamika by měla být rozlišovacím prvkem, což všichni zúčastnění uznávají.“

„Musíme těmto pravidlům dát nový směr a zjistit, zda můžeme najít rovnováhu mezi tím, co je navrhováno právě teď, což výrazně omezuje aerodynamický vývoj, a druhou stranou, která má mít tolik svobody, jakou máme dnes.“

Foto: Gety Images / Dan Istitene