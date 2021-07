Nechme je závodit platí v prvním kole. Masi vysvětlil, proč dostali Norris a Pérez tresty

Lando Norris dostal za vytlačení Péreze penalizaci 5 sekund. F1 to uveřejnila zrovna ve chvíli, kdy ho předjížděl Hamilton. Kvůli penalizaci pak přišel i o pozici vůči Bottasovi a to během zastávky v boxech, kdy si trest odpykal.

Andreas Seidl nebyl s trestem samozřejmě spokojený, ale jako nesmyslný přišel dokonce i Christianu Hornerovi. Sám Pérez dostal stejné penalizaci za souboje s Leclercem ve čtvrté a šesté zatáčce.

„Z mého pohledu si myslím, že kdybych to měl k něčemu přirovnat, je to stejné jako Max a Lewis v Imole,“ řekl Norris. „Je to stejné jako tam. Je to první kolo, nebo restart, a myslím, že Sergio, možná neví, že na výjezdu z té zatáčky je štěrk a je to z kopce, je snadné tam vyjet do šířky.“

Podle Norrise předjíždění po vnějšku v téhle zatáčce obvykle vede k vyjetí do štěrku. „Takže on riskoval a ne já. Nemám pocit, že by to byla moje chyba, ale nejsem to já, kdo uděluje penalizace.“

Masi vysvětlil rozhodnutí stewardů

V minulosti se k podobným incidentům přistupovalo tak, že& vedoucí jezdec na vnitřní straně zatáčky nebyl povinen nechat na výjezdu místo soupeři na vnější straně, pokud se tento soupeř nedostal před něj. V soubojích, za které padly tresty, to ale podle Masiho neplatilo.

„V případě Sergia a Landa byl Sergio zcela vedle Landa, a proto existuje povinnost nechat na okraji tratě šířku auta.“

„To samé v opačném případě s Checem a Charlesem na výjezdu ze čtvrté zatáčky a pak opět s Checem a Charlesem na výjezdu ze šesté zatáčky. Jejich názor byl, a já samozřejmě nesedím v místnosti stewardů, abych to projednával, ale jejich názor byl ve všech třech případech takový, že až k okraji trati měla být ponechána šířka vozu, protože oba vozy byly vedle sebe.“

Masiho se zeptali na srovnání s incidentem mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem v první zatáčce v Imole.

„Ke všem incidentům v prvním kole se už řadu let přistupuje mírněji podle zásady ‚nechme je závodit‘,“ řekl Masi.

„Je samozřejmě velmi těžké snažit se srovnávat. Vím, že každý rád všechno škatulkuje, ale je velmi těžké srovnávat dvě naprosto odlišné zatáčky.“