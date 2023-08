Nechci více než 24 závodů za rok, tvrdí Charles Leclerc

Pilot Ferrari Charles Leclerc si nepřeje, aby kalendář F1 obsahoval více než 24 závodů.

Příští rok bude kalendář F1 obsahovat rekordních 24 velkých cen – pokud se nestane něco neočekávaného. Stejný počet závodů byl plánován i na letošek, ale dva podniky byly nakonec zrušeny (závod v Šanghaji kvůli koronavirovým opatřením, v Imole se nezávodilo kvůli povodním).

Řada jezdců i představitelů je toho názoru, že počet 24 závodů by měl být nepřekročitelným limitem. Tento pohled sdílí například i Charles Leclerc.

„Více závodů nechci,“ prohlásil pilot Ferrari, kterého cituje Autosport.

„Na jednu stranu to chápu. Není to snadné, když se vžijete do situace formule 1. Náš sport je na vzestupu, což to je skvělé. Máme v tomto smyslu velké štěstí. Zároveň mám ale pocit, že už toho začíná být příliš,“ uvedl Leclerc s tím, že vysoký počet závodů není až takovým problémem pro jezdce, jako pro ostatní.

„Jezdci, co si stěžují si neuvědomují, jaké je to pro mechaniky, inženýry či pracovníky z logistiky, kteří přijíždí tři dny před námi a odjíždí dva dny po nás...," pokračoval Monačan.

Leclerc je navíc přesvědčen, že čím více je závodů, tím klesá jejich exkluzivita.

„Jsem šťastný, kdykoliv usednu do auta, ale velká cena musí být jedinečnou záležitostí,“ dodal úřadující vicemistr světa.