Nechci skončit ve třiceti o holi, říká Gasly o poskakování

Jezdci Mercedesu nejsou jediní, kdo požaduje řešení poskakování. Negativně se k němu staví i další.

„Určitě to není zdravé,“ řekl Pierre Gasly. „Před každým tréninkem a po každém tréninku jsem měl fyzioterapii, protože moje ploténky tím trpí.“

Zvýšení světlé výšky vozu ve většině případů výrazně sníží efekt poskakování, ale takové nastavení má také vliv na výkon vozu.

„Tým se mě ptá: ‚ok, máme najít kompromis v nastavení?‘ A já kvůli výkonu ohrožuji své zdraví. A vždy to udělám, protože jsem jezdec a vždy se snažím o co nejrychlejší auto.“

„Nemyslím si, že by nás FIA měla zahnat do kouta, kde musíte vybírat mezi zdravím a výkonem. To je na tom to složité a neudržitelné. Diskutovali jsem o tom na poradě jezdců a tak trochu je na tento problém upozornili a snažili se je požádat, aby našli řešení, které by nás zachránilo před tím, abychom ve třiceti letech skončili o holi.“

Gasly přiznává, že jet po rovinkách v poskakujícím autě není něco, co by si jezdec užíval a co by zvyšovalo jeho sebevědomí.

„Nemyslím si, že by to do konce roku mohli opravit. Ale doufejme, že se tak stane v příštím roce.“