Nechci každý víkend skákat a tancovat v rytmu DJ Tiesta, říká Stroll

Jezdec týmu Aston Martin Lance Stroll se vyjádřil k doprovodné show, která byla součástí uplynulého víkendu v nevadském Las Vegas.

Během uplynulého víkendu hostilo Las Vegas první závod F1 po 41 letech.

Velkou součástí dění v Las Vegas byl i doprovodný program v podobě nejrůznějších (nejen) hudebních show, a nechyběl zahajovací ceremoniál za účasti všech závodníků F1.

Ne každému se však tyto aktivity zamlouvaly. Zmínit můžeme například mistra světa Maxe Verstappena, který o Velké ceně Las Vegas dokonce prohlásil, že jde z 99 procent o show a pouze z 1 procenta o sportovní událost.

K průběhu GP ve městě hazardu se vyjádřil také závodník Astonu Martin Lance Stroll.

„Pro sport jako takový je dobré, když se koná několik závodů, které jsou pro formuli 1 opravdu velkou show, a všichni se na ně dívají,“ prohlásil Stroll, kterého cituje web RacingNews365.

„Je to skvělé pro byznys, přiláká to na závody spoustu lidí a fanoušků. Chci však každý víkend skákat a tančit na Tiesta? To opravdu ne, ale občas je to zábavné,“ sdílel svůj názor 25letý kanadský závodník, který si v Las Vegas dojel pro páté místo.