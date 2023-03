Nechci být při hodnocení mé premiéry příliš chamtivý, říká po VC Bahrajnu Sargeant

Největším zklamáním Logana Sargeanta při jeho debutu ve formuli 1 bylo, že se těsně nedokázal dostat do druhé části kvalifikace. Celkově byl však spokojen.

Nechybělo málo a Logan Sargeant se dokázal během své premiéry ve formuli 1 dostat do druhé části kvalifikace. I když zaznamenal patnáctý nejrychlejší čas, na postup to nakonec nestačilo. Identický čas jako Američan totiž zapsal i Lando Norris z McLarenu, který čas v hodnotě 1:31,652 navíc zajel o několik okamžiků dříve, což bylo rozhodující.

„Kvalifikace je vždy moje nejoblíbenější část víkendu. Byl bych rád, kdybych se dostal do Q2, abych to ještě posunul,“ citoval nováčka Sargeanta web Autosportu.

„Závod se mi líbil. Opravdu jsem si užíval každou jeho vteřinu, včetně soubojů na trati. Nejvíc speciální byl start a první kolo,“ popsal první Američan ve formuli 1 od roku 2015.

„Člověk by neměl být příliš chamtivý – byl to skvělý víkend. Jsem velmi spokojený s tím, jak to šlo. Jsem velmi spokojený s tempem, které jsme měli,“ prohlásil Sargeant po závodě, v němž obsadil dvanáctou příčku.

„Jestli jsem trochu zklamaný, že jsem se nedostal do Q2? Ano, protože vím, že auto bylo schopné to zvládnout. To pro jezdce nikdy není ten nejpříjemnější pocit. Ale abych byl upřímný, dodalo mi to ještě větší motivaci, abych byl příště lepší,“ uvedl jezdec, který před dvěma lety hájil barvy českého týmu Charouz Racing ve formuli 3.

Hodně se toho naučil

Prakticky pro každého nováčka ve formuli 1 platí, že v prvním roce je potřeba nasbírat co nejvíce zkušeností. Velká cena Bahrajnu v tomto ohledu Sargeanta nezklamala.

„Hodně jsem se toho naučil. Navíc jsem si dokázal, že jsem schopen závodit s těmito jezdci na vysoké úrovni, což je velmi pozitivní. Přesto očekávám, že mě ještě čekají těžké zkoušky. Vím, jak je těžké udržet výkony na takové úrovni, zejména když teď pojedu na několika tratí, které moc neznám.“