Nechceme odlákat Audi, říká k možnému přehodnocení přechodu na nové pohonné jednotky FIA

Výrobci motorů pro F1 se již několik let připravují na velkou změnu, která má nastat v novém roce. Konkrétně jde o úpravu pravidel, která se týkají pohonných jednotek (PJ). Od roku 2026 by se slova měla ujmout nová generace motorů, které by oproti těm současným měly v podstatně vyšší míře spoléhat na elektrickou složku.

A ačkoliv ne každý s tímto krokem souhlasí, faktem je, že zvýšení elektrifikace F1 přilákalo do F1 nové výrobce – především Audi. Zapomínat ale nesmíme ani na Hondu, která si i na základě nových pravidel nakonec rozmyslela svůj odchod z královny motorsportu.

V poslední době se však poměrně překvapivě začalo mluvit o tom, že by přechod na novou generaci motorů mohl být zrušen s tím, že by byl prodloužen životní cyklus současných pohonných jednotek, které by následně nahradily konvenčnější motory – například atmosférické desetiválce poháněné „zeleným“ palivem.

Důvodů, proč „odpískat“ plánované změny v pohonných jednotkách je hned několik. Existují mj. obavy, že nové motory nebudou dostatečně výkonné a někteří argumentují i vysokými náklady, které s jejich vývojem a provozem souvisí.

Tuto diskuzi mj. podpořil i šéf FIA Muhammad bin Sulajim.

FIA však na druhou stranu přiznává, že by velký obrat směru, co se filosofie motorů F1 týká, mohl odlákat automobilky, pro které byla větší míra elektrifikace zajímavá.

„Nechci v tomto ohledu nic předjímat, protože o tom stále jednáme. Neměli bychom v této věci dělat žádné předčasné závěry,“ odpověděl šéf FIA pro oblast monopostů Nikolas Tombazis, kterého cituje web RacingNews365, na otázku, zda by se F1 mohla vrátit ke konvenčním, tedy nehybridním motorům.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme do sportu přivedli Audi a nechceme, aby své rozhodnutí zvrátili. Jsme také velmi rádi za to, že jsme přiměli Hondu, aby přehodnotila svůj odchod ze sportu a zůstala...Neexistuje jednoduché řešení, které by vedlo k tomu, aby vše zůstalo férové a zároveň, abychom snižovali náklady a chránili výrobce motorů a jejich investice. Snažíme se tedy najít přijatelné řešení pro všechny,“ poznamal dále Tombazis.