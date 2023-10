Nechce jen vyhrávat, chce dominovat, říká Horner o Verstappenovi po zisku třetího titulu

Max Verstappen se už v sobotu stal mistrem světa. Trojnásobným mistrem světa.

„Byl to obrovský závod,“ řekl Horner po sobotním sprintu. „Tři safety cary trochu zničily naši strategii, ale Oscarovi gratuluji k jeho prvnímu vítězství ve sprintovém závodě.“

„V Miami to byl pro Maxe obrovský zlom. Pak přišla ta dominantní série, deset vítězství v řadě – to byla ta nejúžasnější a nejneuvěřitelnější sezona.“

„Max se nyní připojil k seznamu význačných jezdců, kteří tvoří exkluzivní klub (trojnásobných šampionů) a jsou součástí historie tohoto sportu. Připojil se k takový jménům, jako jsou Jack Brabham, Niki Lauda, Ayrton Senna, Nelson Piquet nebo Sir Jackie Stewart, což jsou obrovská jména.“

„S ohledem na jeho věk a na to, co dokázal, a za jak dlouho to dokázal, patří k těm úplně nejlepším. Dosahuje fenomenálních a výjimečných výsledků. Jako tým jsme na něj opravdu hrdí.“

Podle Hornera Verstappen ještě není na svém vrcholu. „Max se jako jezdec stále vyvíjí a roste,“ pokračuje Horner. Podle něj se zlepšuje ve způsobu, jakým je schopen číst závody a také řídit své pneumatiky. Ale to není vše.

„Psychická síla, kterou má v okamžicích, kdy je pod tlakem, je naprosto vynikající. Nenechává nic na stole, chce všechno. Neúnavně jde za svým výkonem.“

„Nechce jen vyhrávat, chce dominovat. Myslím, že to vidíte u každého velkého sportovce. Snaha o dokonalost a snaha nejen chtít porazit, ale naprosto dominovat nad soupeři je charakteristickým znakem toho, co z Maxe dělá tak výjimečný talent.“

Horner uvedl, že Verstappen a ani tým neplánují ve zbývajících závodech roku polevit. „Letos nás čeká ještě spousta závodů, takže chceme, aby tento magický okamžik pokračoval. Dnes večer (v sobotu, pozn. redakce) si dáme pár nealkoholických drinků, protože zítra nás čeká velká cena, ale je důležité tento okamžik oslavit.“