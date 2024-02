Nechávám za sebe mluvit výkony na dráze, odráží Stroll kritiku

Ačkoliv je Lanci Strollovi teprve 25 let, čeká ho letos již sedmá sezona ve formuli 1.

Rodák z Montrealu vloni skončil v pořadí jezdců na desátém místě, čímž si vylepšil kariérní maximum. Jeho výsledek nicméně v roce 2023 devalvovala skutečnost, že jeho týmový kolega z Astonu Martin Fernando Alonso obsadil v šampionátu čtvrtou pozici poté, co získal takřka třikrát více bodů a navíc osmkrát skončil na pódiu.

Stroll proto čelil kritice těch, kteří naznačují, že se drží v F1 především díky podpoře jeho otce Lawrence, jenž je zároveň spolumajitelem týmu Aston Martin.

Kanaďan však tuto kritiku podle svých slov neřeší.

„Každý má svůj názor, ale já mluvím na trati,“ uvedl Stroll pro oficiální web stáje ze Silverstone.

„Se svým otcem jsem v motorsportu prožil neuvěřitelnou cestu. Od dob motokár, přes juniorské formule až po současnost ve formuli 1. To, co jsme spolu dokázali, je úžasné. Jeho vize a vášeň pro sport, pro Aston Martin, je opravdu neuvěřitelná. Je velmi vzrušující být toho součástí a vidět, jak moc jsme už jako tým za poslední čtyři roky vyrostli,“ nechal se slyšet závodník, který by měl letos překonat hranici 150 startů v F1.

Při ohlédnutí se za sezonou 2023, Stroll prohlásil:

„Sezonu jsme zakončili velmi dobře. Bylo zábavné zažít těch několik posledních závodů, ve který jsme měli dobré výsledky – konkrétně v Brazílii a ve Vegas.“

Stroll současně připomněl, že Aston Martin po povedeném úvodu do sezony prožil následně propad formy. Byl by proto rád, kdyby se toho tým letos vyvaroval.

„Chceme navázat na loňský rok. Vloni jsme měli velmi dobré auto, ale ne všude. Na některých tratích bylo silné a na jiných jsme se zase potýkali s problémy. Letos chceme podávat konzistentně dobré výkony,“ uzavřel.