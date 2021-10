Nechápu, proč to musíme pořád vytahovat, říká Verstappen o možné kolizi s Hamiltonem

Mezi oběma jezdci letos došlo ke dvěma velkým kolizím, ale také k dalším ostrým soubojům v prvním kole. K poslednímu ostrému souboji paradoxně nedošlo v předešlém závodě, ale v pátečním tréninku a bylo to právě na startovní rovince.

„Nestarám se o to, co se děje za mnou. Musím se soustředit jen na sebe,“ řekl Verstappen.

Na tiskové konferenci pak na téma možné kolize uvedl: „Nechápu, proč to musíme pořád vytahovat. Nejsme v tomto sportu jediní, kdo kolidoval. Takové věci se bohužel stávají, ale myslím, že jsme opět v první řadě a všichni očekávají skvělý závod a to očekáváme i my jako jezdci a opravdu chceme zajet skvělý závod.“

Verstappen ukončil nadvládu Mercedesu v Austinu. Tým zde získal všechna pole position v hybridní éře. Mercedes však nelze podceňovat.

„Stále mají dobrou rychlost na rovinkách, ale zase bude hodně teplo, bude to náročné na velké opotřebení pneumatik, takže to samozřejmě bude zajímavější.“