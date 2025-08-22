Nechápu, proč Fornaroli stále není spjat s žádným týmem F1, říká o kolegovi Staňka jeho šéf

Současný lídr šampionátu formule 2 Leonardo Fornaroli není členem žádné jezdecké akademie. Šéf stáje Invicta Racing z F2 se tomu diví.
Vzhledem k tomu, že pro příští sezonu nemají všechny týmy F1 potvrzeny jezdecké sestavy, rojí se spekulace na téma, kdo poslední volné sedačky ukořistí.
Vedle jména zkušených jezdců, jako je Valtteri Bottas či Sergio Pérez, se spekuluje i o budoucnosti Felipeho Drughovice či Jaka Crawforda... O kom se však v souvislosti s možným přestupem do F1 prakticky vůbec nemluví, tak to je současný lídr formule 2 Leonardo Fornaroli.
Mladý Ital je přitom úřadujícím šampionem formule 3 a ve formuli 2 závodí teprve prvním rokem. Pokud by se mu podařilo udržet vedení i ve zbývajících víkendech, zařadil by se do poměrně úzké skupiny pilotů, kteří dokázali v tzv. předpokoji F1 zvítězit hned na první pokus.
Šéf Fornaroliho z týmu F2 Invicta Racing James Robinson se navíc pozastavuje nad tím, že rodák z Piacenzy stále nemá přímou vazbu na žádný z týmů F1.
„Upřímně, v této fázi jsem naprosto ohromen a nechápu, proč Leo ještě není u žádného týmu F1,“ uvedl Robinson pro web Motorsport.com.
„On by to sám neřekl, protože se vždy soustředí jen na svůj další závod. Proto to vnímám jako svou roli – říct nahlas to, co si myslí hodně lidí v našem týmu. Je naprosto nepochopitelné, že ještě nebyl potvrzen pro žádnou roli u týmu F1, když většina jezdců z první sedmičky nebo osmičky šampionátu (F2, pozn. red.) je součástí akademií týmů F1,“ podotkl dále boss týmu, pro který závodí i Čech Roman Staněk.
„Myslím, že by byl Leo volbou jako z Moneyballu (příběh z prostředí baseballového klubu, do kterého manažer vybírá hráče na základě dat, a nikoliv jejich PR)... Nedělá velké riskantní manévry, které někteří jezdci zkoušejí. Netancuje bláznivě na pódiu. Není příliš výrazný v médiích. Po 20 letech práce ve formuli 1 a s vědomím, co týmy u jezdců hledají, však mohu říct, že Leo je výjimečný ve schopnosti pomáhat s vývojem vozu. Kdyby někdo přistoupil na tu moneyballovou filozofii, Leo by byl tou nejjasnější volbou pro kohokoli,“ je přesvědčen Robinson.
„Řekl bych, že pro tým F1 by v této chvíli představoval obchod století,“ dodal britský manažer na adresu Fornaroliho.