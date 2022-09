Nechám někoho, aby to zkusil jako první, říká Ricciardo o DRS v poslední zatáčce

Aktivační bod pro druhou DRS zónu se nyní nachází 40 metrů za předposlední 13. zatáčkou. Vloni byla umístěna až 30 metrů za poslední zatáčkou Luyendijk – tedy na cílové rovince.

Její detekční bod se také přesunul z 15 metrů před 13. zatáčkou na 20 m za 12. zatáčkou.

Poslední zatáčka je sice výrazně klopená, ale je to pořád zatáčka. Vůz bude v tomto místě méně stabilní. Jezdce ale samozřejmě nikdo nenutí využít DRS v plné délce nebo projet zatáčkou na plný plyn. Pokud budou v trénincích problémy, FIA umístění DRS upraví.

„Nechám někoho, aby to zkusil jako první,“ řekl Daniel Ricciardo z McLarenu.

„Svým způsobem doufám, že to půjde snadno, protože pak to znamená, že je to použitelné a získáme více. Doufám, že to bude úplně v pořádku. Ale dokud to nezkusíme, tak to nevíme. Doufám, že pro závodní účely to bude v pořádku.“

„Jet tam poprvé bude určitě zajímavé,“ řekl Pérez. „Tato auta ztrácejí méně přítlaku, když jedou za jiným vozem. Loni bylo závodění obtížné, takže to možná letos pomůže.“