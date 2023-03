Nečekali jsme to, říká Vasseur o poruše Leclercova motoru

Ferrari se první závod sezóny nevydařil. Carlos Sainz dojel pod stupni vítězů a Leclerc závod nedokončil.

Ferrari během zimy zapracovalo na spolehlivosti pohonné jednotky, se kterou mělo vloni problémy. V neděli dopoledne ale musel Leclerc nasadit druhou baterii a v závodě zastavil.

„Zatím nevíme, co přesně se stalo,“ komentoval situaci nový šéf Ferrari Frédéric Vasseur po závodě.

„Dnes ráno došlo k problému, vyměnili jsme díly, nevíme, odkud to pochází. Brzy to začneme vyšetřovat. Je to příliš raná fáze na to, abych vám mohl dát lepší odpověď.“

„Nikdy jsme nečekali, že něco takového zažijeme, protože se to stalo poprvé. Během šesti nebo sedmi tisíc kilometrů, které jsme s motory najeli minulý týden se třemi týmy, jsme se s podobným problémem vůbec nesetkali. A stejný problém jsme neměli ani na dynamometru během celé zimy. Musíme provést úplné šetření, než vám budeme moci dát správnou odpověď.“

Odstoupení Leclerca ale nebyl jediný problém Ferrari. Před závodem věřili, že budou moci s Red Bullem bojovat. Verstappen jim však ujel a Pérez si vzal zpět druhé místo, o které přišel na startu.

„Celkově bych řekl, že obrázek není takový, jaký se před závodem očekával,“ připustil Vasseur.

„Kdybych chtěl situaci shrnout, řekl bych, že z pohledu kvalifikačního tempa jsme tam, kde jsme – vyrovnáváme se Red Bullu, alespoň v Bahrajnu, a to byl pozitivní bod.“

„Ale teď musíme být realističtí. Pokud se chceme zlepšit, musíme mít jasný přehled o situaci a spolehlivost není na takové úrovni, jakou potřebujeme. Pokud chceme vyhrávat závody, musíme mít čistý víkend a ne tu a tam nějaký problém.“

Zatímco většina týmů zvolila první stint na měkkých pneumatikách a poté přešla na tvrdou směs, Red Bull se rozhodl zůstat v prostředním stintu na měkkých pneumatikách, což si mohl dovolit díky nižší degradaci pneumatik ve srovnání s nejbližšími soupeři.

„Myslím, že Charles by byl schopen dojet na třetím místě. Ale degradace je pravděpodobně na úrovni Mercedesu a nemá daleko k tomu, aby se vyrovnal Alonsovi, ale není na úrovni Red Bullu. Oni byli schopni jet druhý stint na měkkých, když my jsme museli nasadit tvrdé, abychom dokázali dojet do cíle.“

„To znamená, že rozdíl v tempu v této fázi vycházel i z volby pneumatik. Nebyli jsme schopni jet měkká-měkká-tvrdá.“