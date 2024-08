Nečekal jsem, že to bude až tak špatné, přiznal Bottas po závodu v Zandvoortu

Mizérie Sauberu pokračuje i po letní přestávce. Švýcarský tým letos nezískal ani bod a nejinak tomu bylo v Zandvoortu, kde oba zelené monoposty dojely daleko za první desítkou.

A nejen to: Valtteri Bottas a Kuan-jü Čou dokonce obsadili poslední dvě pozice (při dojetí všech monopostů to znamenalo 19. a 20. příčku) se ztrátou dvou kol na vítězného Landa Norrise.

Není proto divu, že v týmu vládne zklamání.

„Neočekával jsem tak špatný výkon,“ přiznal po dojezdu Bottas, kterého cituje web Motorsport.com.

„Start byl v pořádku a byli jsme na slušném místě v porovnání s tím, odkud jsme startovali, ale asi po pěti nebo šesti kolech jsem viděl, že mám co dělat, abych se udržel jezdců přede mnou. V tuto chvíli prostě nemáme dobré tempo. Doufal jsem, že s jinými směsmi pneumatik by to mohlo být lepší, ale nestalo se tak. Vyzkoušeli jsme všechny směsi, takže v tom problém nebyl, byl prostě v autě. Na této trati to prostě nefungovalo,“ přiznal finský závodník.

„V žádném z letošních závodů jsme nebyli tak slabí, ale není to tak, že bychom udělali krok zpět. Tato trať jen zvýraznila slabiny našeho vozu...Je opravdu citlivé na boční a zadní vítr a když projíždíte klopené zatáčky, je to ještě horší,“ popsal Bottas s tím, že letošní vůz Sauberu zkrátka není dostatečně stabilní.

Čerstvě 35letý závodník má navíc obavy, že jde o problém, který se jen tak nevyřeší.

„Rychlé řešení neexistuje. Na druhou stranu tahle trať (Zandvoort, pozn. red.) je specifická a málokdy jezdíme v tak silném větru. Jsem proto optimistický, že můžeme mít lepší víkendy a že tohle byla výjimka,“ dodal.