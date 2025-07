Nečekal jsem, že se kvalifikuji tak vysoko, říká třetí Leclerc

Charles Leclerc kvalifikoval Ferrari do Velké ceny Belgie formule 1 do druhé řady, když v kvalifikaci zajel třetí místo. Jeho týmový kolega Lewis Hamilton nepostoupil z Q1.

Monačan je s výsledkem kvalifikace ve Spa-Francorchamps spokojen, třetí místo předčilo jeho očekávání.

„Dnes jsem velmi spokojen. Je zvláštní to říct, protože jsou to stále tři desetiny ztráty a je to jen třetí místo, ale nečekal jsem to,“ řekl v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Mysleli jsme si, že budeme mnohem více vzadu. Věděli jsme, že díky vylepšení je v autě více, ale včera jsme se trápili, tohle ale bylo opravdu, opravdu dobré kolo.

Hamilton smazaným kolem přišel o postup do Q2

Už po první části skončila kvalifikace pro Lewise Hamiltona.

Sedminásobný mistr světa se sice až posledním kolem vymanil z pozice znamenající vypadnutí a zajel sedmý čas, ten mu byl ale krátce poté smazán, protože v zatáčce Raidillon porušil traťové limity. Na roštu tak bude šestnáctý.

„Další chyba z mojí strany. Musím se na to podívat detailně. Musím se omluvit týmu, protože je nepřípustné, abych skončil v obou Q1. Je to ode mě velmi, velmi slabý výkon,“ řekl pro Sky Sports F1 Hamilton, když připomenul, že z Q1 nepostoupil ani ve sprintové kvalifikaci. V pátek chyboval v předposlední zatáčce a skončil osmnáctý.

„Myslím, že toho moc dělat nemůžeme,“ odpověděl Hamilton na dotaz, zda by týmu pomohlo, aby udělal změny na autě a startoval z boxů.

„Takže jen zkusím startovat z pozice, na které jsem a uvidíme, kam se dostanu. S tím, co máme, se snažíme dělat to nejlepší. A samozřejmě v továrně všichni pracují na maximum. Měli jsme vylepšení, ale to je pro zbytek roku asi všechno. A, alespoň v továrně, se nyní soustředí na vůz pro příští rok. Tato sezóna je náročná.“