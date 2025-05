Nečekal jsem, že adaptace ve Ferrari bude tak náročná, přiznává Hamilton

Když bylo na začátku února oznámeno, že se Lewis Hamilton po sezoně 2024 rozloučí po 12 letech s Mercedesem a zamíří do Ferrari, vyvolalo to obrovskou pozornost.

Po odjeté čtvrtině první sezony s italským týmem je však zřejmé, že se angažmá sedminásobného šampiona v novém působišti zatím nevyvíjí podle jeho očekávání.

Hamilton v prvních šesti závodech s Ferrari dojel pouze jednou v první pětce (v Bahrajnu byl pátý), přičemž ve všech dosavadních případech dojel za kolegou Charlesem Leclercem.

Brit sice zazářil ve sprintovém závodě v Číně, který ovládl, ale jinak měl většinou ke spokojenosti daleko.

„Předpokládal jsem, že to bude velmi těžké, protože jsem už dříve přestupoval do jiného týmu (z McLarenu do Mercedesu před sezonou 2013, pozn.red). Šel jsem tedy do toho s opravdu otevřenou myslí. Nevěděl jsem však, jak moc těžké to bude. Je to tak náročné, jak to jen může být, a to po všech stránkách,“ popsal Hamilton, jehož slova cituje Autosport.

Hamiltonovi navíc situaci komplikuje forma Ferrari, která je zatím podstatně horší, než na konci loňské sezony, kdy italský tým bojoval o vítězství v Poháru konstruktérů.

Stáji z Maranella by nicméně mohl pomoci významný upgrade, který by měl být nasazen v Barceloně. A stejně tak i nová direktiva, která by měla omezit flexibilitu předních křídel. I v kontextu toho proto Hamilton nechce letošní sezonu „odepsat“ už nyní.

„Musíme mít oči a hlavu vzhůru a zůstat ostražití. Musíme věřit, že najdeme výkon. Rozhodně před závodním víkendem nemyslím na to, že jsme sedmí a osmí,“ dodal 40letý závodník.