Nebýt penalizace, mohl jsem být druhý, mrzí Norrise

Norris do závodu na Red Bull Ringu startoval poprvé v kariéře z první řady, kterou získal v sobotní kvalifikaci.

Po restartu, který následoval po krátkém výjezdu safety caru, došlo ve čtvrté zatáčce čtvrtého kola k souboji mezi Pérezem a Norrisem. Mexičan se pokusil vnějškem zaútočit na pilota McLarenu, ten mu ale nenechal dostatek místa, Pérez musel vyjet mimo trať a propadl se na deváté místo.

Norris za to dostal od sportovních komisařů pětisekundovou penalizaci, kterou si odpykal během zastávky v boxech.

Cílem Norris projel na třetím místě, dvě sekundy za druhým Valtterim Bottasem.

„Bylo to vzrušující, jsem ale zklamaný, protože jsme měli být na druhém místě. Myslel jsem, že to první kolo (po restartu) bylo jen závodění. On se pokusil jet vnějškem, což je trochu hloupé, a sám vyjel mimo trať. Ani jsem ho nevytlačil, tak nevím. Jsem frustrovaný, ale zároveň šťastný za třetí místo. Měli jsme velmi dobrou rychlost,“ řekl Norris.

„Mohl jsem se ho držet dokonce i ve špinavém vzduchu, ale nestačilo mi to na DRS. Jakmile jsem se dostal na jednu sekundu, až příliš jsem se trápil. Je hezké vidět, že tam dokážeme být a bojovat s nimi. Je to zřejmě první závod za mnoho let, kdy skutečně závodíme s Mercedesem a Red Bullem.“

Ricciardo se dotáhl na body

Po kvalifikaci, ve které obsadil až třinácté místo, dokázal druhý pilot McLarenu Daniel Ricciardo v závodě dojet na bodech. Cílem projel jako sedmý.