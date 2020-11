Nebýt Marka, tak nejsem tam, kde jsem, říká Cunoda

Cunoda začínal se závoděním v Japonsku, kde se stal i juniorem Hondy. Poté se zúčastnil testu v Evropě a začal jezdit ve formuli 3, kde byl vloni celkově devátý. Letos je ve F2, kde mu patří průběžné třetí místo.

„Marko viděl mé výsledky a rozhodl se, že se stanu juniorem Red Bullu,“ řekl Júki Cunoda pro web formule 2.

„Byl to jeden z nejlepších okamžiků mého života. Kdyby to dopadlo špatně, nebyl bych tam, kde jsem teď. Pravděpodobně bych pokračoval v Japonsku.“

„V Japonsku jsem si věřil, že budu výkonný a konkurenceschopný, ale nikdy jsem v Evropě nezávodil, dokud mi nezavolal Helmut, takže jsem musel být konkurenceschopný ve formuli 3 v porovnání s ostatními. Také jsem nikdy nejezdil na těch okruzích.“

Zlom ve Spa 2019

„Nejdříve jsem moc nepřemýšlel o výsledcích. Jen jsem tvrdě tlačil a čekal, jak to půjde. Spa pro mě bylo v roce 2019 skutečným bodem obratu. Ten víkend jsme tragicky ztratili Anthoina Huberta. Učil jsem se od něj a závodil pro něj. V závodě 2, den po jeho nehodě, jsem poprvé v této sezóně získal pódium. Kolo poté v Monze jsem získal další pódium a své první vítězství. Byl to skutečný zlom v mých výkonech. Na Helmuta to udělalo trochu dojem.“

Letos jezdí Cunoda ve formuli 2. „Pro rok 2020 mi Helmut řekl, že musím mít dobrý rok a být pátý, abych získal superlicenci. Řekl mi, že kdybych byl v první pětce, měl bych šanci být ve formuli 1, ale pokud ne, musel bych se vrátit do Japonska. Byl přísný, ale souhlasil jsem. Pokud jste dobrý jezdec, jako jsou Russell, Norris nebo Leclerc, potřebujete ve formuli 2 jen jeden rok. Oni nepotřebovali dva nebo tři roky.“

Cunoda se může stát prvním Japoncem ve formuli 1 od dob Kamuje Kobajašiho. Možná se to nezdá, ale je to už hezkých pár let. Kobajaši odešel z F1 na konci roku 2014.

„Fanoušci v Japonsku čekají, až bude jezdec ve formuli 1. Vidím to ze sociálních médií. Řekl bych, že jsem pod tlakem z Japonska, ale není to špatný tlak, je to dobrý tlak. Čekají na japonského jezdce ve formuli 1 a já jsem jedním z nejbližších od tohoto cíle. Chtěl bych to pro ně udělat.“