Nebýt chyby, tak byl Max jasně na pole position, říká Wolff

„Je jasné, že Lewisovo kolo bylo dnes velmi dobré,“ řekl v sobotu večer Toto Wolff.

„Tvrdě jsme pracovali na vyřešení některých problémů s vyvážením, které jsme měli v Bahrajnu, a myslím, že jsme v tomto ohledu udělali slušný pokrok. Jízdní vlastnosti pohonné jednotky se zlepšily a podmínky na trati jsou samozřejmě velmi odlišné od podmínek v Bahrajnu. To vše hrálo roli.“

„Pokud ale porovnáte kola s Red Bullem, Max by bez chyby byl solidně na pole position. Možná ne o tolik jako v Bahrajnu, ale byl by tam.“

Hamilton odstartuje z pole position, ale za sebou bude mít dva red bully a každý na odlišné strategii. Verstappen odstartuje stejně jako Hamilton na středních, Pérez startuje na měkkých pneumatikách.

„Mají výhodu,“ říká Wolff. „Normálně byste řekli, že start na měkkých pravděpodobně není tak dobrý, ale tady je tato strategie na stejné úrovni a není to o moc horší, než startovat na středních. Mají tam dva vozy, což je vždy výhoda.“

Bottasovi kvalifikace nevyšla. „Víme přesně, co se stalo a Valtteri to ví také. Oba jezdci měli na začátku problém se zahřátím pneumatik. V Q1 jsme dali Valtterimu ještě jedno kolo, aby do nich dostal teplotu a byl velmi dobrý. Myslím, že jeho druhé kolo z Q1 by mu stačil na čtvrté místo.“