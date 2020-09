Nebylo to snadné rozhodnutí, říká Szafnauer. Pérez prý věděl, že to může přijít

„Měl náznaky a věděl to,“ řekl Szafnauer pro Sky. „Průběžně jsme informovali jeho manažera Juliena (Jakobiho).“

„Ale jak jsem řekl, nebylo to jasné rozhodnutí a je mu to ke cti, protože pro nás odvedl skvělou práci. Stále si byl vědom toho, co se děje. Co nevěděl, protože nebylo rozhodnuto, jaký bude konečný krok. To se dozvěděl ve středu.“

Šéf Racing Pointu potvrdil, že tým nějakou dobu s Vettelem jednal.

„Mluvili jsme s ním nějakou dobu a rozhodnutí bylo přijato před dvěma dny, konečné rozhodnutí. Nebylo to snadné.“

„Sergio nám sloužil dobře. Je to skvělý závodník, rychlý jezdec. Zvláště v neděli je to jistota, nedělá mnoho chyb, přináší body. Takže to nebylo tak snadné.“

„Pro Sergia je to kompliment, že jsme tak dlouho zvažovali, zda vezmeme čtyřnásobného mistra světa se všemi zkušenostmi, které přinese, nebo zda si necháme Sergia.“

„Nakonec, s příchodem Astonu Martin, si myslím, že je to správné rozhodnutí – získat zkušenosti, které Sebastian přináší ze špičkového týmu. To je místo, kde Aston Martin touží být. Takže si myslím, že jsme udělali správnou věc.“