Nebylo to snadné, ale vedli si velmi dobře, hodnotí Leclerc spolupráci s novými inženýry

Nebývá zvykem, aby jezdec F1 měnil v průběhu sezony svého závodního inženýra. Pro pilota jde totiž o zásadního spolupracovníka, se kterým komunikuje i během závodu, takže je nezbytná velmi dobrá souhra.

V případě Charlese Leclerca však tato situace nastala, když Xaviho Marcose nahradil Bryan Bozzi. Monacký pilot měl navíc v Imole k dispozici i nového výkonnostního inženýra, kterým se nově stal Johannes Hatz.

Pilot Ferrari po závodě přiznal, že personální výměny na pozicích, které jsou pro něj klíčové, nebyly snadné, ale zároveň oba své spolupracovníky ocenil.

„Vedl si velmi dobře,“ uvedl nejprve Leclerc, kterého cituje web RacingNews365, na adresu Bozziho.

„Je to vždy velmi ošemetné, když měníte (inženýra, pozn. red.) upřostřed sezony, jako to bylo v tomto případě,“ poukázal Monačan.

„Byla tu spousta nových věcí, se kterými se musel rychle sžít. Také pro Johannese (Harze), který je nyní mým výkonnostním inženýrem, to byla premiéra. Ze začátku to bylo sice dost obtížné, ale nakonec oba odvedli neuvěřitelnou prácu a šlo to opravdu dobře. Teď se to budeme snažit ještě vylepšit, ale pro začátek to bylo opravdu dobré,“ dodal Leclerc, který se díky třetímu místu v Imole dostal v průběžném hodnocení jezdců na druhou příčku.