Nebylo to o štěstí, říká Steiner. Spokojen bude s body

Haas získal v Brazílii překvapivé pole position.

Na otázku, kam řadí první pole position týmu, Steiner odpověděl: „Myslím, že na první místo, zvláště teď.“

„Vynaložili jsme spoustu úsilí, celý tým vynakládal spoustu úsilí po dobu sedmi let, a teď nám okolnosti umožnily získat tohle,“ uvedl Steiner pro Sky.

Magnussen zajel rychlé kolo. Pak přišly červené vlajky a déšť. Podle Steinera ale zisk pole position nebyl o štěstí.

„Nemyslím si, že to bylo štěstí. Jezdec i tým si to zasloužili, protože měli správné pneumatiky ve správný čas a Kevin zajel skvělé kolo, když to bylo potřeba. Bylo třeba vyjet a on vyjel jako první. Můžete říct, že měl výhodu, ale tuhle výhodu neměl s kým porovnávat – byl tam sám. Když prší polévka, musíte mít lžíci – a on měl dnes lžíci připravenou.“

Pokud jde o sprint, je Steiner realista. Chce dojet na bodech – ve sprintu boduje první osmička.

„Udržet všechny za sebou čtyřiadvacet kol bude těžké. Budu spokojen s body. Nepotřebujeme vyhrát závod. Pokud ho vyhrajeme, budu víc než spokojený. Ale bylo by velmi nereálné o tom přemýšlet. Dokud se budeme držet na bodovaných místech, budeme spokojeni.“