Nebylo to moc ohleduplné, říká Pérez o chování Ricciarda

Před nájezdem do ostrého kola si jezdci dělají rozestup na soupeře a zahřívají pneumatiky. V poslední zatáčce se krátce před koncem první části sjelo několik jezdců. Daniel Ricciardo si s tím nedělal těžkou hlavu a začal předjíždět. Dostal se do souboje s Pérezem.

„Abych byl upřímný, myslím, že jsme se mohli dostat do Q2,“ řekl Perez. „Bylo potřeba dobrého kola, ale to jsme nedostali.“

„Moje poslední jízda byla kompromitována, když se všechna auta snažila najít místo v poslední zatáčce. Je to místo, kde se Ricciardo pokusil udělat něco šíleného a předjel mě v poslední zatáčce.“

„Všichni víme, že v Q1 je to z hlediska provozu složité. Na setkání jezdců jsme mluvili o důležitosti vzájemného respektu. Pro mě to bylo docela neuctivé. Je to zkušený jezdec a neočekával jsem to od něj.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan