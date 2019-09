Nebylo to dobré, ale bylo to správné, říká Wolff o zpomalení Bottase

V ulicích Singapuru byl undercut velmi silným nástrojem. Sebastian Vettel se díky němu dostal ze třetího místa na první. Přeskočil i týmového kolegu, čímž překvapil nejen jeho, ale i své kolegy na boxové zídce.

Proč byl undercut tak silný? Mohlo za to nepochybně opotřebení měkkých pneumatik i malé rozdíly mezi jezdci.

Zatímco se u Ferrari přehazovali jezdci, u Mercedesu měli ve vzduchu podobný problém. Bottas stavěl ve 22. kole, Hamilton ve 26. Mercedes však Bottasovi řekl, aby jel pomaleji. Hamilton se tak sice kvůli pozdější zastávce propadl za Vettela i Verstappena, ale vrátil se těsně před Bottase.

„Rozhodnutí, které jsme udělali, nebylo skvělé, ale undercut byl silnější, než všichni očekávali,“ řekl Wolff pro Motorsport.com.

„Nemyslím si, že Ferrari chtělo prohodit své jezdce tím, že nechalo Sebastiana stavět jako prvního. Riskovali jsme Lewisovu pozici tím, že jsme ho nechávali na trati, abychom chránili možné vítězství.“

„Proto jsme zdrželi Valtteriho, abychom udrželi Albona za sebou. Lewis by se vrátil za Albonem. Výsledek týmu by byl celkově horší, pokud by to Valtteri neudělal. Dlužíme mu místo.“

Pro Bottase to nebylo příjemné, protože Hamilton má velký náskok v čele šampionátu, a pokud by se před něj dostal, tak by ho snížil.

„Věděl jsem to, protože existují určitá pravidla, kterými se řídíme,“ řekl Bottas.

„Před zastávkou v boxech dostává přednost ten, kdo měl lepší kvalifikaci a je vpředu. Pochopitelně si pak můžete vybrat, zda pojedete kratší nebo delší stint. Rozhodl se jet déle a já byl ten, kdo byl vzadu. Kdybych jel naplno a provedl na něj undercut, dostal by se před něj i Albon.“

„Z pohledu týmu tomu rozumím a vím, že by udělal totéž, pokud by tomu bylo naopak. Postarám se o to, aby to bylo naopak, a věřím, že to tak bude.“

„Zvenčí to samozřejmě vypadá docela špatně. Z mé strany, když jste v takové situaci, je to úplně proti vašim instinktům, abyste jeli pomaleji a nepředjeli svého týmového kolegu – nedává to žádný smysl.“

„Ale takové pravidlo existuje. Nevím, jak dlouho, ale minimálně od chvíle, kdy jsem přišel. Ale platí to pro obě strany. Není to pro Lewise, je to oba, takže je to v pořádku.“

Foto: Getty Images / Charles Coates