Nebylo to bizarní, říká Szafnauer o momentu u simulátoru. Rozhodne, zda Piastri neskončí dříve

Piastri tento víkend opět pracuje pro Alpine na simulátoru. Tým bude příští týden řešit, co dál a zda s Piastrim neukončí smlouvu předčasně.

Pokud jezdec odchází jinam, je obvykle odstřižen od vývoje vozu pro příští rok. U jezdce, který pracuje na simulátoru, je to však samozřejmě trochu těžší.

Pokud by Piastri skončil u Alpine dříve, mohl by ho McLaren nasadit do pátečních tréninků.

„Zbývá už jen pár dní, dnes a zítra. A v pondělí se s ním sejdeme a rozhodneme, jak budeme pokračovat,“ řekl v Otmar Szafnauer.

„V pondělí se rozhodneme. Tehdy se rozhodneme. Nechci o tom tady přemýšlet, protože je třeba ještě něco zvážit.“

Otmar Sfaznauer nedávno uvedl, že si šel s Piastrim promluvit, když byl na simulátoru, aby mu oznámil, že se chystá oznámení o tom, že bude v roce 2023 jezdit za Alpine. Piastri se podle něj „usmíval a byl vděčný“. V té době měl ale Australan už téměř měsíc smlouvu s McLarenem.

Piastri v rozhovoru pro web F1 situaci okomentoval. „Byla to bizarní a upřímně řečeno znepokojující epizoda. Proběhlo to veřejně před některými členy týmu, kteří o situaci nevěděli, a já jsem před nimi nechtěl dělat scény. Jakmile jsme byli v soukromí, řekl jsem Otmarovi, jaká je naše pozice a co mu bylo předtím několikrát řečeno.“

„Mohu říci a zopakovat to, co jsem řekl dříve – Oscar byl v simulátoru. Když skončil jízdu na simulátoru, šel jsem za ním a řekl mu o oznámení a pogratuloval mu. Usmál se a poděkoval.“

„Byla tam nějaká skupina lidí? Můžu vám říct, že ne, byl jsem to já a technik simulátoru, který byl náhodou ve stejné místnosti. Pokud jste někdy viděli simulátor, je to docela velká místnost, stejně velká jako tady (místnost pro tiskové konference v Zandvoortu, pozn. redakce). V té místnosti jsme byli tři, takže to nebyla skupina lidí. Nebylo to bizarní a on se usmál a poděkoval.“

Szafnauer také okomentoval jednání komise pro uznávání smluv. „Když jsem do toho šel, neznal jsem všechny argumenty druhé strany. Potom... chci říct, že to trvalo čtyři dny, jak každý ví a na obou stranách byly dobré argumenty.“

„Když jsem odcházel, myslel jsem si, že je to tak padesát na padesát. Jak se ukázalo, nerozhodli v náš prospěch.“