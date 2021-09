Nebyla to nejlepší kvalifikace, říká Hamilton

„Bylo to mezi námi těsné, ale Valtteri odvedl na konci skvělou práci. Pro mě to nebyla nejlepší kvalifikace,“ řekl Hamilton.

Hamilton byl nejrychlejší v prvních dvou částech kvalifikace a po prvních jízdách v Q3. Bottas ho porazil až ve druhém pokusu.

„Q1 byla opravdu dobrá. V tréninku jsem se z nějakého důvodu trápil. Každopádně jsem v první řadě a pro tým je skvělé obsadit první řadu.“

Hamilton řekl, že ho potěšilo, že Bottas získal „pole position“ poté, co nedávno potvrdil, že na konci roku opustí Mercedes. „Zvláště po zprávách z minulého týdne je skvělé vidět Valtteriho, jak jezdí dobře.“

Na startovním roštu se Hamilton postaví o jedno místo před Maxe Verstappena. Jezdec Red Bullu na začátku kvalifikace nevypadal jako někdo, kdo by mohl bojovat o vítězství v kvalifikaci, ale po prvních pokusech ve třetí části byl jen setiny od Hamiltona.

„Nevím, kde získali tempo, ale bude to těsné. V první a druhé části byli na míle daleko, ale najednou se nám vyrovnali. Ukazuje to, že je to stále super těsné.“

Bottase čeká podivný sprint

Ve zvláštní situaci se ocitl Valtteri Bottas. Do sprintu odstartuje z prvního místa, ale o nejlepší postavení na startu závodu se nemusí vůbec zajímat. Dostal novou pohonnou jednotku a v neděli odstartuje bez ohledu na výsledek sprintu z posledního místa. Nesmíme však zapomínat, že ve sprintu se jede o body. Vítěz získá tři, takže motivaci bude Bottas určitě mít.

„Ve sprintu je rozhodně dobrá možnost získat nějaké body, takže se samozřejmě budu snažit získat maximum možných bodů,“ řekl Bottas.

„V neděli to pak bude další boj, ale zatím se soustředíme na zítřek a v neděli se s tím pokusíme vypořádat.“

„Když se podívám na tempo, které tu máme, jsem si jistý, že v neděli můžeme získat nějaké slušné body.“

Bottas vyhrál kvalifikaci poprvé od Portugalska, i když pole position do historických tabulek určitě nezíská.

„Mám z toho dobrý pocit. Bylo to příjemné, užíval jsem si to a to poslední kolo bylo krásné a opravdu jsem se bavil.“

„Auto bylo tento víkend opravdu dobré, jak jste viděli, byl tam i dobrý odstup od Red Bullu, takže jsme byli možná silnější, než jsme čekali.“