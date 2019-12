Nebyla to chyba. Riskovali jsme a nevyšlo to, říká Binotto o závěru kvalifikace

„Věděli jsme, že dnes nejsme příliš konkurenceschopní,“ řekl Binotto pro Sky Sports. „Ztrácíme čas zejména v posledním sektoru.“

„V posledním pokusu jsme dělali, co jsme mohli. Riskovali jsme. Viděli jsme, že se trať v poslední minutě zlepšuje, takže jsme vyjeli na trať jako poslední. Když jsme vyjeli, věděli jsme, že to bude těsné, ale to byla vědomá volba.“

Ferrari letos udělalo několik strategických chyb, ale Binotto odmítá, že by to byl i tento případ.

„Nemyslím si to. Plně jsme si uvědomovali, že to může být riskantní. Šlo o riziko, o kterém jsme věděli, když jsme ho přijali. Dnes to nefungovalo.“

Foto: Getty Images / Charles Coates