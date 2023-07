Nebyl to úmysl. Hamilton označil kontakt s Pérezem za závodní incident

Lewis Hamilton dostal během sprintu formule 1 na Velkou cenu Belgie pětisekundovou penalizaci za kontakt se Sergiem Pérezem, ve výsledcích závodu se tak propadl ze čtvrtého na sedmé místo. Podle pilota Mercedesu nebyl střet úmyslný, ale označil jej za závodní incident.

Po kontaktu měl Pérez poškozenu bočnici svého red bullu a ze sprintu musel odstoupit, zatímco sportovní komisaři označili Hamiltona za viníka.

„Venku jsou složité podmínky, všichni se snažíme na maximum a samozřejmě to nebylo úmyslné,“ řekl Hamilton k incidentu.

„Šel jsem do mezery, která tam byla. On projel 14. zatáčku pomalu, já šel na vnitřek, byl jsem více než polovinou auta na vnitřku a jak říkal Ayrton (Senna), když nejdete do té mezery, pak nejste závodník. To jsem udělal. Když jsem se na to díval zpětně, přišlo mi to jako závodní incident. Mám pocit, že závodíme, nechceme se nechat od závodění odradit.

„V závodech jako tom dnešním mi na tom tolik nezáleží,“ bagatelizoval Hamilton ztrátu bodů. „Nezískáváte tolik bodů. Samozřejmě by bylo hezké skončit čtvrtý, ale na čtvrtém místě mi nezáleží, já chci vyhrát! Takže jestli je to čtvrté nebo sedmé místo, není to rozdíl.“

Russell těsně za Hamiltonem

Pětisekundovou penalizací se Hamilton propadl na sedmé místo, jen o necelou desetinu sekundy před svého týmového kolegu George Russella, který obsadil osmou pozici.