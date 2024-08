Nebyl to skvělý závod, říká Norris po dominantním vítězství

Maxe Verstappena, který se lepším startem dostal z druhého místa do vedení a byl na čele prvních 18 kol, porazil v cíli o téměř 23 sekund.

Poté, co si ale vzal vedení zpět, Norris svůj náskok jen navyšoval až na konečných 22,8 sekundy.

Po premiérovém vítězství v Miami tak pilot McLarenu přidal na Zandvoortu další letošní triumf.

„Je to skvělý pocit. Neřekl bych, že to byl skvělý závod, protože první kolo se znovu nepovedlo, ale pak to bylo krásné,“ řekl Norris.

„Rychlost byla velmi dobrá. Auto dnes bylo neuvěřitelné. Mohl jsem tlačit a předjet Maxe, což bylo hlavní.“

Norris věřil ve vítězství i ve chvíli, kdy jel v úvodu závodu za Verstappenem.

„Už celkem brzy, kolem pátého, šestého nebo sedmého kola, jsem čekal, že Max začne tlačit a získá trochu náskok, ale nestalo se tak,“ přiznal Norris.

„Od té chvíle jsem věděl, že jsme v souboji, ale vypadalo to, že on ztrácel a moje rychlost se zlepšovala. Uvnitř vozu je to krásný pocit, obzvlášť, když jsem ho předjel. Mohl jsem tlačit, měl jsem čistý vzduch, což je vždy velká pomoc.“

Piastri pod stupni vítězů

Čtvrtý cílem projel Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, který na vítěze ztratil 27 sekund.