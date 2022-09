Nebyl to jednoznačný závod, řekl vítězný Verstappen

Největším Verstappenovým soupeřem byli na Zandvoortu v neděli jezdci Mercedesu. Lewis Hamilton strávil několik kol ve vedení, než pořadím v závodě zamíchaly fáze virtuálního i skutečného safety caru.

„Nebyl to jednoznačný závod. Museli jsme celý závod tlačit. Při safety caru a virtuálním safety caru udělat správné rozhodnutí. Vždy to bylo trochu nejisté, ale vyšlo to opravdu dobře a jakmile jsme se vrátili na měkkou sadu, měli jsme opět skvělou rychlost,“ řekl Verstappen.

Pro měkkou sadu Verstappen zamířil během posledního safety caru, který vyjel kvůli stojícímu vozu Valtteriho Bottase. Verstappen se tím propadl za Hamiltona, hned při restartu se ale dostal zpět na první místo.

„Před tím safety carem jsem si říkal, že v pohodě dojedu na tvrdých pneumatikách až do konce, i když jsme byli trochu pomalejší. Pak ale vyjel safety car a nemyslím si, že bychom to udrželi, kdybychom nezastavili, přezuli jsme proto na měkkou sadu,“ vysvětlil Verstappen.

„Propadl jsem se na třetí místo. I George (Russell) pak (z druhého místa) zastavil u mechaniků, takže při restartu jsem byl v dobré pozici. Měli jsme lepší maximálku, což mi v útoku do první zatáčky pomohlo.

„Je neuvěřitelné znovu vyhrát. Vyhrát vaši domácí velkou cenu je vždy výjimečné, už vloni to tak bylo. Dnes jsem se na to nadřel více, neuvěřitelný víkend a jsem rád, že máme Velkou cenu Nizozemska.“

Pérez rychlostně nestačil

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez dnes na nejlepší rychlostně nestačil a v cíli obsadil páté místo.

„Je to skvělý den pro tým, ale pro mě to nebylo nejlepší. V prvním a druhém stintu jsem se potýkal s opotřebením pneumatik a nikdy jsem se nedostal tam, kde jsem chtěl být,“ řekl Pérez.

„Byl to hektický závod s incidenty v boxech, naštěstí ale moje přední křídlo nebylo poškozeno, když jsem přejel přes šroubovací pistoli (Ferrari). I přes těžkosti jsme dokázali získat nějaké body.“