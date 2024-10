Nebyl to hezký vtip. Massovi se nelíbila slova Ricciarda v Singapuru

Felipe Massa podal žalobu kvůli sezóně 2008. V Singapuru boural Nelson Piquet Jr. úmyslně, což vedlo k výjezdu safety caru. Díky tomu jeho tehdejší týmový kolega Fernando Alonso závod vyhrál.

Massa naopak doplatil na chaos v boxech a dojel 13., zatímco Hamilton byl třetí.

Bernie Ecclestone před časem řekl, že o zmanipulováni závodu F1 a FIA věděly už v roce 2008, takže teoreticky mohly zasáhnout.

Je nereálné, že by se výsledky sezóny měnily. Massa by ale mohl vysoudit odškodné a nějakou formu omluvy nebo konstatování, že by se jinak stal mistrem světa.

„U soudu jsme už čtyři nebo pět měsíců a věci se vyvíjejí,“ řekl Massa pro Motorsport Total.

„Bojujeme za spravedlnost, protože to nebylo fér. Zvlášť když po patnácti letech slyšíme, že o tom věděli už v roce 2008 a rozhodli se nic nedělat. To už bylo na mě moc. Proto jsem dal dohromady skupinu profesionálních právních zástupců. Není to samozřejmě moje specializace, ale máme velký tým, který bojuje za spravedlnost a správnou věc.“

Massa potvrdil, že o tom mluvil i s Berniem Ecclestonem. „Ano. Řekl, že jsem udělal dobře, když jsem se obrátil na soud.“

Paradoxně byl ale Ecclestone v roce 2008 „součástí problému“. „Co k tomu mohu říct? Je to něco, k čemu se rozhodl něco říct a pustit si pusu na špacír. I když to bylo velmi pozdě. Znám jeho styl. Vím, jaký je. A vím o spoustě věcí, které se ve formuli 1 dějí a které spousta lidí nemusí vědět. Je kolem toho spousta politiky ...“

Vtip Ricciarda

Závod v roce 2008 zmínil letos v sobotu v Singapuru Daniel Ricciardo. „Doufejme v dobře načasovaný safety car. Přiveďte Piqueta zpět, ať se to podaří,“ řekl Ricciardo v narážce na závod v roce 2008.

Australanovi se nakonec poslední závod ve F1 příliš nepovedl. Nevyšla mu strategie, kdy pouze on a Hamilton startovali na měkkých pneumatikách.

„Myslím, že vtipy jsou vtipy,“ řekl Massa. „Ale možná to není moc hezký vtip. Vtipkovat o něčem, co nebylo pro sport správné, není moc hezké. Ale nebyl jsem tam, neslyšel jsem přesné znění a chápu, že vtipy jsou vtipy. Ale rozhodně to není hezký vtip a samozřejmě není hezké, že se to stalo mně.“