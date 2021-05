Nebyl tam ani centimetr, ale bylo to férové, říká Gasly o souboji s Vettelem

Sebastian Vettel se dostal na páté místo díky pozdější zastávce. Nešlo ale jen o strategii. S Gaslym svedl po opuštění boxů těsný souboj. Podle Gaslyho až moc těsný.

„Upřímně, šel jsem za ním a řekl jsem mu, že mě nemohl zmáčknout už ani o centimetr více,“ řekl Gasly.

„Jedete do kopce a není to úplně rovinka. V podstatě se to tam stáčí a já jen doufal, že mi dá prostor, ale dokud jsem se tam nedostal, nevěděl jsem to.“

„Bylo to docela blízko. Bylo to těsné, opravdu tvrdé závodění, ale přesto férové. Zvládli jsme to.“

„Myslím, že kdybych byl trochu agresivnější, pravděpodobně bychom oba skončili v přístavu, takže jsem rád, že jsme z toho oba vyšli bez úhony.“

„Moc toho nevidíte a on byl v mrtvém úhlu, slepém místě, kde jsem ho opravdu neviděl,“ řekl Vettel o souboji.

„Jedete nahoru a v určité fázi to začne jít doleva a doprava, doleva a doprava.“

„Po závodě jsem s ním krátce mluvil a řekl mi, že nevěděl, jestli ho vidím a zda mu nechám místo. Dal jsem mu prostor, ale také jsem musel jet, jak jsem mohl. Měl jsem čerstvé pneumatiky a byl jsem o čtvrtinu nebo polovinu auta vpředu, což znamenalo rozdíl.“

Gasly přesto spokojen

Pierre Gasly byl přesto se šestým místem nakonec spokojený. Šesté místo je pro něj nejlepší letošní výsledek.

„S Lewisem to bylo docela intenzivní. Byl těsně za námi po dobu 78 kol, takže jsme nemohli udělat žádnou chybu. Zajel do boxů a vyvíjel na nás tlak. Museli jsme ho pokrýt a tak trochu nechali Vettela a Péreze, aby nás překonali.“

„Budeme se na to muset podívat a zhodnotit to, ale obecně jsem velmi potěšen pokrokem, který jsme tento víkend udělali.“