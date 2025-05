Nebyl jsem si jistý, že postoupím do Q2, říká pátý Hadjar

Ze skvělého pátého místa vyrazí do Velké ceny Monaka formule 1 nováček Isack Hadjar z Racing Bulls. Ve třetí části kvalifikace byl i jeho týmový kolega Liam Lawson, který obsadil deváté místo.

Mladý Francouz si přitom o jednu pozici polepšil díky penalizaci Lewise Hamiltona za zdržování Maxe Verstappena. Páté místo představuje nejlepší startovní pozici Hadjara v jeho premiérové sezóně F1.

„Myslím, že jsme (v kvalifikaci) odvedli skvělou práci. Měli jsme opravdu náročné tréninky, zejména ten dnešní ranní,“ řekl Hadjar pro oficiální stránky formule 1.

„Včera jsme ještě byli konkurenceschopní, ale dnes ráno jsem neměl žádnou důvěru a trápil jsem se. V Q1 jsem si tak ani nebyl jistý, jestli postoupím do Q2. Takže skončit šestý je vynikající.“

Lawson: Mohlo to být ještě lepší

Lehce zklamaný je z kvalifikace devátý Lawson. Novozélanďan podle svých slov mohl skončit výše. Přesto bude mít šanci v nedělním závodě zabojovat o své první letošní body.

„Před víkendem bych řekl, že budu za Q3 rád, ale auto se zdá být velmi rychlé, hlavně ve druhém a třetím tréninku jsme byli velmi silní a myslím, že nám v kvalifikaci něco chybělo. To je škoda, navíc jsme se potýkali s provozem, ale to je tady běžné. Cítím, že jsme trochu ztratili, ale byla to z našeho pohledu dobrá kvalifikace,“ pochvaluje si pro stránky F1 Lawson.