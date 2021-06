Nebyl důvod nerestartovat, říká Masi o sprintu na dvě kola

FIA se včera rozhodla restartovat závod tři kola před koncem. Jedno kolo „padlo“ na zahřívací kolo. Po pevném restartu se tak závodilo dvě kola, což je 12 kilometrů a 6 metrů.

Ze sportovního hlediska mohl být závod ukončen. FIA to může udělat po odjetí 75 % délky závodu. Ukončit závod samozřejmě lze i dříve, ale jezdci by brali poloviční body.

Z komerčního hlediska by to také nebyl problém. Do konce zbývala tři kola, což bylo asi 5 minut. Navíc byl závod o něco dříve zpomalen safety carem. Pro televize by to tedy také nebyl problém.

Samozřejmě ve vzduchu visela možnost závodu na dvě kola. Přiznejme si, že to byla velmi atraktivní možnost. Michael Masi se rozhodl závod restartovat.

„Už řadu let máme pravidla o pozastavení závodu," řekl Masi. „Před mnoha lety platilo, že když byl závod po určité vzdálenosti zastaven, vrátil se o dvě kola zpět a tak dále. Ano, je tu možnost nerestartovat, ale v rámci časového rámce a formátu pravidel můžeme restartovat a nebyl důvod to neudělat.“

Změna pořadí (před restartem versus cíl závodu) + získání / - ztráta Sergio Pérez (-) Sebastian Vettel (+1) Pierre Gasly (+1) Charles Leclerc (+1) Lando Norris (+2) Fernando Alonso (+4) Júki Cunoda (-1) Carlos Sainz Jr. (-) Daniel Ricciardo (-) Kimi Räikkönen (+1) Antonio Giovinazzi (+1) Valtteri Bottas (+2) Mick Schumacher (+3) Nikita Mazepin (+3) Lewis Hamilton (-13) Latifi penalizován, Russell odstoupil

Letošní novinkou je pouštění komunikace mezi FIA a týmy. Do vysílání se tak dostal sportovní ředitel Red Bullu Jonathan Wheatley. Přes rádiovou komunikaci mluvil s Masim a navrhoval pozastavení závodu, aby týmy mohly vyměnit pneumatiky.

Masi uvedl, že o zastavení závodu uvažoval již před Wheatleyho zprávou a čekal na vyhodnocení toho, kolik nečistot je třeba na hlavní rovince odstranit.

„Vlastně jsem na to už myslel. Když se podíváme na počet kol, která jsme museli odjet, na probíhající odklízecí práce a na to, že na rovince bylo tolik trosek, bylo podle mého názoru v tu chvíli nejlepší možností závod přerušit, vše uklidit a pak závod dokončit.“

V případě nehody Strolla byla podle Masiho situace odlišná a to nejen kvůli množství a pozici trosek ale také s ohledem na to, že šlo v podstatě o polovinu závodu.